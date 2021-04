Mourinho, che succede alla difesa? “Stesso allenatore, giocatori diversi”

Nel mirino della stampa inglese è finita una delle caratteristiche del gioco dell'allenatore portoghese che ha spiegato il suo punto di vista

Eva A. Provenzano

Il Tottenham non ha approfittato dello stop del Chelsea e non ha agganciato il quarto posto. La squadra di Mourinhoè quinta in Premier League e il quarto posto, l'ultimo valido per la qualificazione in CL, è a due punti.

In Inghilterra hanno analizzato quanto sta accadendo alla formazione di Moue sotto la lente di ingrandimento è finita la fase difensiva. Una delle caratteristiche principali del gioco del tecnico portoghese. La BBC gli ha chiesto cosa sta accadendo dato che le sue squadre di solito sono brave a difendere e lui ha risposto: «Stesso allenatore, ma giocatori diversi». In sostanza non è cambiata la filosofia di gioco di Mou, sono cambiati i suoi difensori.

Quando invece gli hanno chiesto se gli Spurs devono giocare di più ha detto: «Non credo. Lavoriamo bene, lavoriamo sodo. Ma ci sono errori che probabilmente non dovrei nemmeno chiamare errori perché sono legati alle qualità dei giocatori. Il secondo gol è facile da capire: cross, palla sul secondo palo la prendo loro e palla in porta dove c'erano i nostri due centrali. Si analizza facilmente. Non si tratta solo di errori difensivi. Abbiamo situazioni in cui abbiamo noi la palla e so già che la palla finirà a Lloris. Spesso siamo noi stessi a crearci instabilità».

