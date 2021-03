Mourinho confessa: “C’è un giocatore che volli fortemente e che non paragonerei a nessuno”

Durante un'intervista., Josè Mourinho ha elogiato un suo ex calciatore, che lo Special One non paragonerebbe con nessun altro

Marco Macca

La Croazia, impegnata dopodomani nella partita di qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar contro Cipro, festeggia il 15° anniversario della carriera in Nazionale di Luka Modric, centrocampista del Real Madrid e Pallone d'Oro nel 2018. In Spgna a volerlo fu Josè Mourinho, che spinse fortemente con Florentino Perez affinché lo acquistasse dal Tottenham nel 2012. Per l'occasione, la testata croata Sportske Novosti ha intervistato l'ex allenatore dell'Inter, oggi proprio agli Spurs, che ha elogiato così il calciatore:

"Cosa gli direi ora? Luka, tu hai creato la storia, e quando qualcuno scrive la storia con le sue opere, allora diventa immortale. Quindi congratulazioni dal profondo del cuore! Lo volli fortemente a Madrid per qualità tecniche, visione e lettura del gioco, qualità del processo decisionale, velocità di pensiero, per la capacità nei passaggi lunghi e corti, gol fuori area, pressing difensivo, intelligenza nel posizionamento, intensità fisica e dinamica. Ho capito subito che era un ragazzo in grado di fare squadra. Era un professionista, una persona dalla vita tranquilla, che lavora sodo, un ragazzo sicuro e modesto. Lui simile ad altri che ho allenato? Luka Modric è il vincitore del Pallone d'Oro, quindi non confrontiamolo con nessuno".

(Fonte: Sportske Novosti)