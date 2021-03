Longhi: “Roma-Samp, 2010. Molti blucerchiati disperati a fine gara. Perché…”

Il giornalista ha raccontato un aneddoto su quella partita nella quale Pazzini con una doppietta annientò i sogni scudetto giallorossi

Su quella gara del 2010 il giornalista Bruno Longhi ha raccontato un aneddoto. «C'era grande delusione a Roma per quello che era successo tanto che non arrivavano taxi all'Olimpico. Chiesi così un passaggio al pullman della Sampdoria per arrivare all'aeroporto. E lì ho visto che tanti giocatori blucerchiati erano davvero tristi, una tristezza assoluta. Erano contrariati, molti di loro, del fatto che stavano regalando lo scudetto a Mourinhoche non godeva delle loro simpatie. Gli dissi, in tono amichevole, potevate pensarci in campo, ci pensate ora sul pullman?".