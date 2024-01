Mourinho: “Mai avuto l’affetto di Roma negli altri club”. E annuncia un documentario su Netflix

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria con la Cremonese, Jose Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato così del rapporto con i tifosi e non solo: "La gente è di grande tenerezza con me, come faccio a non emozionarmi? Ho vinto tanti titoli in club diversi e in nessuno di questi ho mai avuto il livello di rispetto e di tenerezza che ho con la gente della Roma. Ovviamente mi emoziono. Io al Brasile? Il Brasile con me non ha parlato, al mio agente ho detto di non parlare con nessuno finché non sappiamo se la Roma vuole che io rimanga o meno. Può essere vero o una bugia. Sugli altri allenatori non credo sia vero: io mi fido molto dell'onestà e la reciprocità e non ho nessun motivo per pensare che i Friedkin non siano onesti come lo sono io.