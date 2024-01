Mourinho dove andrà dopo Roma? In UK: “Ipotesi MLS oppure Portogallo”

Se un ritorno in Premier League appare improbabile almeno quanto la panchina di un qualsiasi top club europeo, la stampa inglese sfoglia la margherita per intravedere il futuro professionale di Josè Mourinho, corteggiato da sempre dalla nazionale portoghese, lusingato da quella brasiliana, ma con la vera ambizione di allenare negli Stati Uniti. Secondo il Sun è infatti l'MLS la più probabile destinazione dell'ormai ex allenatore della Roma, che non ha mai nascosto la sua voglia di lavorare Oltreoceano. "Amo la mentalità statunitense, la gente ha una grande mentalità aperta", ha dichiarato di recente a Sports Illustrated.