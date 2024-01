Roma, il retroscena: “Mourinho-Friedkin, rapporto logoro: volevano cacciarlo dopo…”

Sta facendo ancora inevitabilmente discutere l'esonero di Jose Mourinho da parte della Roma ufficializzato nella giornata di ieri. Ma, come racconta Il Messaggero, non è stata la gara persa contro il Milan ha logorare il rapporto con i Friedkin: "Una crisi che viene da lontano, non dal derby che ha sancito l'eliminazione dalla Coppa Italia e nemmeno dalla sconfitta a San Siro. Bisogna andare più indietro, alla partita persa contro il Genoa. All'indomani i Friedkin erano furiosi e volevano esonerarlo. Poi, gli hanno concesso un'altra possibilità. In realtà il rapporto si sarebbe dovuto esaurire dopo la finale persa di Budapest, ma la proprietà non ha avuto la forza di scaricarlo e lui non aveva sotto mano un'offerta nel calcio top europeo che lo facesse vacillare.