Mourinho: “Abbiamo perso per un rigore da VAR. Con Orsato chi segna…”

Nel post-partita della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia “Lazio-Roma”, su Italia 1, l’allenatore della Roma Josè Mourinho ha analizzato la sconfitta della sua squadra: “Sempre doloroso perdere, in un derby lo è ancora di più. Abbiamo grandi difficoltà e lottiamo sempre contro queste difficoltà. Nelle ultime settimane abbiamo giocato contro Napoli, Juve, Atalanta e Lazio. Abbiamo vinto molto bene con il Napoli, meritavamo di più con Juve e Atalanta e oggi abbiamo perso per un rigore del calcio moderno. Per un rigore da Var, è un rigore che l’arbitro non aveva dato a tre metri di distanza. I giocatori ormai fanno così, 10-20 anni fa i giocatori non si buttavano come quelli di oggi. Nel primo tempo avevamo fatto meglio e meritavamo di più. Senza Dybala cambia tutto, abbiamo meno connessione di gioco e abbiamo meno possesso palla. Non parlo del rigore come rigore perché è stato causato da un ragazzo giovanissimo che ha 55 minuti di Serie A. Però l’azione prima, c’era una rimessa laterale nostra e non è possibile che da una rimessa nostra facciamo come abbiamo fatto, concedendo l’angolo e poi il rigore. In queste partite chi segna prima è avvantaggiato, poi quando si gioca in casa, spariscono i palloni, non si gioca più. E dopo con un arbitro top, intelligente come Orsato la squadra che segna per prima vince perché dopo Orsato non lascia giocare.