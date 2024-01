Mauro su Mourinho: “Se ha bisogno di un nemico non sono disponibile”

Ed è arrivata pure la controreplica. Massimo Mauro aveva parlato di una Roma antisportiva dopo la gara col Napoli e Mourinhonelle scorse ore aveva replicato duramente. «Per un ex calciatore non rispettare gente che mangia nello stesso piatto in cui lui ha mangiato è una brutta cosa. Ci sono commentatori e commentatori, io quando vedo un commentatore che è stato con il culo in panchina o coi piedi nel campo, penso sempre che questo capisca e rispetti quelli che mangiano nel piatto in cui ha mangiato lui. E ancora ci mangia perché non viene da voi solo per la bella faccia ma anche per qualche soldo», aveva detto il portoghese proprio riferendosi a quanto aveva detto su Mediaset l'opinionista ed ex calciatore.