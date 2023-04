Sky – Anche Mourinho ha inviato un messaggio a Berlusconi tramite Galliani

"Un grande abbraccio al boss". José Mourinho, come raccontato a Skysport da Gianluca Di Marzio, ha mandato un messaggio all'ad del Monza, Adriano Galliani, e ha mostrato vicinanza a Silvio Berlusconi. Il presidente del club lombardo, ed ex presidente del Milan, è ricoverato da giorni all'Ospedale San Raffaele in Terapia Intensiva, a Milano.

Gli hanno riscontrato una leucemia cronica e un problema polmonare ha complicato le sue condizioni di salute. In queste ore ha anche iniziato la chemioterapia e il mondo del calcio gli sta dimostrando grande solidarietà. Dai suoi club agli avversari, in tanti hanno pronunciato parole di incoraggiamento per il noto imprenditore e politico italiano. Pioli, Allegri e poi quindi anche l'ex tecnico dell'Inter hanno voluto mostrare affetto per Berlusconi.