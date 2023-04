Lukaku si scusa, la Curva Nord apprezza: “Metterci la faccia sempre . Quel che conta…”

A Salerno, l'uno a uno maturato sul campo, è stato l'ennesimo passo falso dell'Inter che deve tornare a vincere subito in campionato se non vuole mettere a rischio la partecipazione alla prossima Champions League. Come in una maledizione, ancora una volta all'appello mancano i gol nonostante le tante occasioni create. E pure questa volta i nerazzurri si sono persi sul più bello, a due passi dalla porta. Alla fine Lukaku ha chiesto scusa sotto la Curva dei tifosi ospiti portandosi la mano sul petto. E dai suoi profili social la Curva Nord ha commentato il gesto dell'attaccante belga.

"Metterci la faccia sempre. Non importa se le cose vanno bene o male, quello che conta è assumersi le proprie responsabilità. Nella buona e nella cattiva sorte io ci sarò. Avanti Inter, avanti CN69", si legge in una stories nella quale si commenta proprio la notizia sull'attaccante che chiede scusa ai tifosi interisti sotto la Curva ospite dello stadio di Salerno. I tifosi interisti hanno apprezzato quindi il gesto del giocatore, lo stesso che era stato simbolo dello scudetto di Conte e per il quale a San Siro era stato disegnato un gigantesco murales poi rimosso all'epoca della sua fuga al Chelsea. "Ora è uno come tanti", aveva scritto in quell'occasione la stessa tifoseria. Ma non è da tanti assumersi le proprie colpe quando si vivono momenti difficili.