Mussa: “Inter deve essere al 100% per vincere a Bergamo. Gasp di sicuro…”

Giovanni Mussa, ex allenatore della Pergolettese, a TMW Radio ha parlato in vista di Atalanta-Inter di sabato. Ecco il suo pensiero sul match: “Atalanta-Inter e Fiorentina-Juventus sono due gare ad altissimo coefficiente di difficoltà. L'Atalanta è già più squadra e credo sia più difficile per i nerazzurri vincere a Bergamo. Ma in entrambe non vedo una favorita netta.