Niente Roma per Piotr Zielinski, che ha accusato un altro infortunio muscolare, il terzo in questa stagione. Come riporta il Napoli nel suo report odierno, infatti, il polacco oggi ha svolto terapie per una lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra occorso nell'allenamento di ieri. Lo stop previsto è dunque di circa 15-20 giorni.