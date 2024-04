Aurelio De Laurentiis farà di tutto per portare a Napoli Antonio Conte. Come sottolinea il Corriere della Sera, il presidente degli azzurri ha un piano ce l’ha e ci sta lavorando. "Il tecnico leccese non è più soltanto un’ombra che aleggia sul Golfo, vista la concretezza dei contatti con il presidente, che ad oggi si definisce anche ottimista sull’esito dell’operazione. Non allena da una stagione e mezzo, ed è il suo primo valore aggiunto. Ha ancor più voglia, fame ed è tentato da una sfida nuova e diversa. Che aspetti la panchina giusta è un dato certo, che il Napoli (non è l’unica piazza, l’altra che lo stimola è la Roma) stuzzichi la sua fantasia è una voce molto insistente negli ultimi giorni", sottolinea il quotidiano.