Sky – Napoli-Garcia: esonero in arrivo. In queste ore incontro con Tudor

De Laurentiis sembra deciso a mandar via il tecnico francese dopo la sconfitta di oggi contro l'Empoli

Il Napoli è ormai convinto: Garcia sta per essere esonerato. E nelle prossime ore, spiegano a Skysport, è previsto un incontro tra DeLaurentiis e gli agenti di Tudor. È lui in pole per prendere il posto dell'allenatore francese sulla panchina della squadra campione d'Italia. Dopo che, durante la prima pausa, il presidente sembrava vicino a scegliere un altro tecnico, aveva dato un'altra possibilità al tecnico.