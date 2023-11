Inzaghi: “Insieme la nostra parola. Inter favorita? Altri più ricchi, noi mercati da +150 mln”

Io griglie e cose così non le faccio. Prometto di fare bene tutte le partite possibili come è stato l'anno scorso anche in europa. Ci danno per favoriti per come stiamo giocando. Non siamo i più ricchi in questo momento viste le tre ultime sessioni di calciomercato, da quando ci sono io. Abbiamo fatto un utile di 120 mln al primo anno, utile di 30 mln al secondo anno e zero nonostante la finale di CL quest'anno. Sappiamo che abbiamo grandi dirigenti e un presidente che ci sta vicino e nelle difficoltà abbiamo tirato fuori il meglio.