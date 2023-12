Napoli-Inter, fallo di Acerbi su Osimhen? Il VAR: “Un tocco leggerissimo, nulla”

Su Open Var , oltre al presunto fallo di Lautaro Martinez in Napoli-Inter, nell'azione che ha portato al primo gol di Calhanoglu, è stato analizzato anche il presunto fallo di Acerbi su Osimhen in area, un rigore che non è stato dato alla squadra di Mazzarri.

Questo è quello che si sono detti il direttore di gara e la sala VAR nel momento in cui si è verificato l'episodio: "Niente, niente, gioca, buono", dice il direttore di gara. Chi è davanti alle telecamere per controllare il fallo guarda e riguarda l'immagine. "Gli tocca il piede dopo. Protegge, gioca il pallone, eccolo lì. Per me è un tocco leggerissimo. In ultra motion? Per me è nulla. Ceck completato".