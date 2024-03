Un commento sulle parole di De Laurentiis? — "Non commento assolutamente le parole di De Laurentiis. Noi non sappiamo ancora se parteciperemo alla Champions perchè dobbiamo arrivare a quota 70 punti. Non sappiamo se parteciperemo al Mondiale per Club perché dipende dai risultati degli altri".

Il secondo posto è un vostro obiettivo? — "Noi faremo di tutto per arrivare secondo, perché sarebbe un ottimo risultato e miglioreremmo la classifica dello scorso anno. Bisogna vivere il presente di domani contro il Napoli e poi la prossima settimana contro l'Atalanta. Noi dobbiamo arrivare in Champions per un crescita tecnica ed economica per la società".

(Fonte: TMW)

