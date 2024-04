Il Napoli torna a vincere e lo fa battendo 4-2 il Monza in Brianza: ecco il commento di Aurelio De Laurentiis

Il Napoli ritrova la vittoria dopo due pareggi e un KO in campionato grazie al successo in trasferta per 4-2 sul campo del Monza. I gol di Osimhen, Politano e Zielinski ribaltano il risultato dopo il momentaneo vantaggio monzese firmato Djuric. Colpani ha provato a riaprire il match siglando il gol del 2-3 ma Raspadori nel finale ha messo il timbro sulla vittoria.