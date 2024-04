Lothar Matthaus, ex Bayern, non ha usato giri di parole per descrivere il momento negativo dei bavaresi: "C'è ancora qualcosa da salvare in casa Bayern... credo che l'alchimia fra Tuchel e la squadra si sia oramai persa. Se vinci 2-0 con l'Heidenheim, non puoi perdere 3-2, a maggior ragione in vista della Champions League. Sono curioso di vedere se e cosa succederà nelle prossime ore, non sarei sorpreso se arrivasse un traghettatore, perché la prestazione imbarazzante contro il Dortmund della settimana scorsa e quella di ieri dicono molto. Tuchel non riesce più a incidere sulla squadra ed inoltre fa strane dichiarazioni. Immagino che il Bayern prenda una decisione nelle prossime 48 ore, perché così non si può continuare. La squadra ha bisogno di una scossa e Tuchel non è in grado di darla", ha detto Matthaus a Sky.