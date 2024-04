Il resoconto del match disputato alle 15 in questa domenica di Serie A: in gol anche il polacco promesso sposo dell'Inter

Torna alla vittoria, non senza difficoltà, il Napoli di Calzona. Gli azzurri hanno battuto oggi 4-2 il Monza in trasferta e in rimonta. Nel primo tempo, su assist dell'ex Zerbin, la rete di Djuric di testa a sbloccare l'incontro, anche grazie alla morbida marcatura di Juan Jesus. Dopo l'intervallo il grande exploit degli ormai ex campioni d'Italia: Osimhen, di testa, Politano, al volo, e Zielinski, dal limite, con tre gol bellissimi hanno invertito la rotta.