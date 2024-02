"De Laurentiis si è sentito tradito dopo che in estate il polacco aveva rifiutato il trasferimento in Arabia Saudita che gli avrebbe garantito un ricchissimo ingaggio, ma avrebbe anche permesso al Napoli di incassare e reinvestire sul mercato. In estate, quando le parti si sono sedute al tavolo per parlare di rinnovo, non sembrava complicato trovare una quadra. Ma un certo punto qualcosa si è rotto. In maniera irrecuperabile. E si è arrivati al punto di non ritorno: «Io gliel’ho detto a Marotta che non si sta comportando bene — ancora De Laurentiis, ironico ma neanche troppo —. E vi dico una cosa: il signor Zielinski qui prende uno stipendio molto più alto di quello che andrebbe a prendere all’Inter...». Un’uscita poco gradita dall’entourage di Zielinski, che comunque a Roma è sceso in campo per dare una mano nell’emergenza, confermando la sua professionalità", sotolinea La Gazzetta.