Dopo la sconfitta per 2-0 a San Siro contro l'Inter , il tecnico dell'Empoli Davide Nicola ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.

"Gol Dimarco? Bisognava fischiare il fuorigioco iniziale, non sono d'accordo, ma l'accetto. Era da fermare perché Thuram era in posizione di fuorigioco. Se un mio giocatore avesse cercato di intervenire rimettendolo in gioco aveva un senso, altrimenti è fuorigioco. Dimarco ha fatto un gran bel tiro, bisogna accettare che avversari di qualità ti mettano in difficoltà. La prestazione mi è piaciuta, abbiamo pressato alto, tra supremazia territoriale e possesso l'Empoli ha fatto la sua partita. Riconosciamo anche che l'Inter per qualità è la prima del campionato".