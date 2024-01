Empoli, Nicola: “Juve? Non è vero che non abbiamo nulla da perdere. Per fare l’impresa…”

Davide Nicola non ci sta a definire la gara contro la Juventus una partita dal classico "non c'è nulla da perdere". Nella conferenza stampa di presentazione alla vigilia della sfida di Torino il tecnico dell'Empoli spiega: "È un luogo comune che non mi piace.

Non ci sto in questo 'mind set', anzi lo rifiuto a priori. Sono consapevole dell'avversario che incontriamo, Allegri ha fatto 300 vittorie in serie A, insomma è un avversario che sta girando a mille. Però la bellezza, anche per una squadra come la nostra, è quella di poterci confrontare con una squadra così forte per vedere in che direzione dobbiamo ancora assolutamente andare".