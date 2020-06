Oddo: “Lazio ormai al livello di Juve e Inter. I cinque cambi possono…”

La Lazio è ormai al livello di Juventus e Inter. Ne è convinto l’ex laterale biancoceleste, Massimo Oddo, che, intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, ha parlato così della lotta scudetto:

“Questo lockdown crea qualche scombussolamento, ma la Lazio è all’altezza della Juventus e dell’Inter, lo ha dimostrato in campo. In termini di rosa potrà esserci qualche problema e può falsare qualcosa visto che le avversarie non giocheranno più le coppe. I 5 cambi? Non cambieranno molto nella squadra, però potranno aiutare. Questo magari potrebbe compensare i problemi di rosa che tutte le squadre, tranne i bianconeri, hanno“.

(Fonte: Radio Incontro Olympia)