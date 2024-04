Onana a San Siro, in posa anche con Infantino. L’abbraccio con Zanetti

L'ex portiere nerazzurro era al Meazza per incoraggiare i nerazzurri in vista del finale di stagione e in vista della seconda stella

A San Siro per Inter-Cagliari c'era anche Onana. "Sono qui per dare forza all'Inter, non posso essere qui nella prossima gara e volevo complimentarmi per tutti. Sono contento per lo scudetto che sta arrivando e spero sia solo l'inizio di tanti successi", ha detto ieri sera a DAZN l'ex portiere nerazzurro. Ha abbracciato il suo amico Dumfries regalandogli un insolito sorriso e ha ricevuto quello di Barella che è andato da lui per salutarlo.