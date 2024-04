Inter, Sanchez mira alle due stelle: “Focus”

Alexis Sanchez ha giocato da titolare la gara contro il Cagliari poi finita due a due. Dai suoi piedi è partito l'assist per Thuram in occasione del gol che ha sbloccato la partita. Ma ha anche fatto un'ottima prestazione ed è stato tra i più positivi in campo. Ha anche regalato un ottimo pallone a Dimarco e ha portato a termine un grande recupero, ha lottato e ha mostrato di essere molto sul pezzo. Concentrato sul finale di stagione e sulle due stelline, obiettivo dichiarato di inizio stagione.