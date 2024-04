Ogenyi Onazi, ex centrocampista nigeriano della Lazio, ai microfoni di calciomercato.com ha detto la sua su Simone Inzaghi e Stefano Pioli, allenatori di Inter e Milan, suoi ex tecnici in biancoceleste: "Ho avuto esperienza con entrambi gli allenatori. Personalmente preferisco Inzaghi semplicemente per la sua passione e il modo di avvicinarsi ai suoi giocatori. Ricordo che quando gli dissi che volevo lasciare la Lazio per la Turchia mi pregò di restare, ma io avevo già fatto la mia decisione di partire. Mi pento di aver lasciato, ma questa è una storia per un altro giorno".