L'Inter travolge il Monza con un netto 5-1 continuando nel suo ottimo percorso in campionato

Una prestazione super. L'Inter travolge il Monza con un netto 5-1 e stacca momentaneamente la Juve. Prima della partenza per Riad in occasione della Supercoppa, la squadra di Inzaghi ha dato una risposta chiara alle inseguitrici inanellando record su record.

Come sottolinea Opta, "l’Inter ha conquistato almeno 51 punti dopo le prime 20 gare stagionali di Serie A solo per la seconda volta nella sua storia, dopo il 2006/07 (54 in quel caso). Armata".