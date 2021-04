Ordine: “Ritorsioni faranno saltare in aria il campionato. Con quale faccia chi…”

Che tipo di equilibri si ristabiliranno all'interno del campionato dopo l'annuncio e il flop della Superlega? Come verranno trattate le tre squadre italiane "dissidenti"?

Ha avuto vita breve la Superlega. Le prime crepe hanno iniziato ad essere visibili nella giornata di ieri, con l'anticipazione e poi la conferma che i sei club della Premier League si sarebbero sfilati dal progetto. Nella notte l'annuncio che anche l'Inter ci stesse ripensando e oggi la resa di Agnelli. Franco Ordine ha fotografato la situazione con questo tweet: "Superlega fallita: idea giusta, format affascinante, soldi pronti per coprire debiti e fare investimenti, compagnia inaffidabile. Figuraccia collettiva non solo Perez e Agnelli. Ma Uefa e Fifa non sono migliori".