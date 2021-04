Superlega, è davvero finita? Agnelli: “Il progetto non può più andare avanti”

Il presidente della Juventus sembra essersi rassegnato alla fine della Superlega: le sue parole all'agenzia Reuters

Sembra davvero già finita l'esistenza della Superlega. Il progetto dei 12 club, avviato nella tarda serata di domenica con tanto di comunicato congiunto, sembra essere arrivato al suo tramonto ben prima di iniziare a causa delle grosse polemiche createsi in tutto il mondo del calcio e non solo in questi giorni. E a dare un'ulteriore conferma dell'ormai imminente fine della Superlega è Andrea Agnelli, presidente della Juventus e vicepresidente della nuova federazione, che ai microfoni di Reuters ha concesso poche parole ma chiarissime: "Il progetto non può più andare avanti dopo l'uscita delle squadre inglesi", ha dichiarato.+