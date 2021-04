Bellinazzo: “Flop Superlega andrà studiato. Dove era la Uefa quando gli sceicchi…”

La Superlega ha toppato soprattutto a livello di comunicazione, ma i problemi (economici ed etici) del calcio rimangono. Bellinazzo ha analizzato la posizione della Uefa.

"La SuperLegue per me? 12 club con licenza triennale e 12 qualificati per merito sportivo. 60% dei ricavi a questi ultimi. Ogni tre anni in base ai risultati si rivedono le 12 licenze. Raddoppiare e se possibile triplicare i soldi versati agli altri club europei per la mutualità", ha concluso il giornalista del Sole 24 Ore.