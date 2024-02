Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così in vista di Roma-Inter di stasera

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così in vista di Roma-Inter di stasera: Quando sento le conferenze stampa di De Rossi non sento mai parole banali. Lui è un gran comunicatore quanto Mourinho. La Roma la partita se la va a giocare, e anche bene, con il recupero di alcuni giocatori importanti e con più autostima. Sono due squadre che partono quasi alla pari".