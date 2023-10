Padovan: “Inter in salute, tutti in forma tranne uno. Marotta-Ausilio, capolavoro Thuram”

"È la partita giusta per l'Inter per allungare in Champions. Inter squadra che fino alla prossima pausa ha un miniciclo duro. Si aspettano risposte definitive. Col Salisburgo gara che può indirizzare la classifica di Champions. Impegni importanti, ma l'Inter sta bene e ha cambia, capacità e qualità. L'unico che mi sembra fuori dai suoi tempi e dai suoi ritmi è Barella. Per il resto vedo una squadra in salute. Magari anche psicologicamente ha sofferto anche quelle voci che prontamente smentito.