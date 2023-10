GdS – Lautaro e Thuram trascinano l’Inter: in Serie A nessuno meglio. In Europa…

Insomma se c'è chi pensava che la LuLa fosse insostituibile nei pensieri degli interisti la ThuLa sta mettendo un po' di cose in chiaro. Sicuramente in primo piano c'è la leadership di Lautaro Martinez che si è preso il centro dell'attacco nerazzurro e se continuasse così potrebbe arrivare a 40 gol, in proiezione. Basterebbe anche farne un po' meno, magari per vincere il titolo di capocannoniere. A Torino non è stato facile trovare il gol, ma ci è riuscito. Come Thuram che non aveva ancora mai segnato in trasferta ed è stato bravissimo a farsi trovare pronto su assist di Dumfries. "Il match era diventato tutt'altro che semplice e il suo 1-0. Dopo quello firmato in Champions a San Siro contro il Benfica, ha liberato la testa dei compagni, mettendo la sfida in discesa. E se contando anche l'Europa Lautaro è a quota 12 centri, Tikus è a 4", si legge ancora sul sito della rosea.