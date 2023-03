Padovan: “Lukaku? Ecco cosa mi dicono gli interologi più accreditati. E Brozovic…”

"La scelta Dzeko-Lautaro la condivido, Lukaku ha dimostrato di non essere ancora prontissimo anche se gli interologi più accreditati mi dicono che un miglioramento della condizione fisica c'è stato ma non ci siamo ancora. Ho dei miei dubbi su Brozovic, prima dell'infortunio non c'erano dubbi ma Inzaghi si è inventato Calhanoglu e ha trovato la quadratura del cerchio. Oggi come oggi, meglio Calhanoglu di Brozovic"