Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Giancarlo Padovan, giornalista, ha parlato così del futuro della panchina del Napoli: "Chi prenderei? Io sono per Antonio Conte perché ha esperienza ed è un vincente. Può accettare davvero di sedersi sulla panchina di Fuorigrotta? Aurelio De Laurentiis sta insistendo e, se lo sta facendo, vuol dire che un o spiraglio c'è. Certo, Conte vuole restare vicino casa per questioni familiari e Napoli non è dietro l'angolo, ma se rimane in Italia, in fondo, con un'ora di volo arriva dai suoi cari.