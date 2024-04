Angelo Alessio, ex vice di Antonio Conte, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Crc. Queste le sue parole sul futuro del tecnico: "Conte lo conosciamo tutti, vive le partite in maniera incredibile. Con lui ho vissuto momenti belli, faticosi, ma vittoriosi. Conte potrebbe dire sì al Napoli se troverà in quello azzurro un progetto in cui si punti a mantenere un livello tecnico di squadra importante quindi potersela giocare per vincere però ahimè se Osimhen, come leggo, andrà via questa estate è difficile ad oggi preventivare un arrivo di Conte a Napoli. Certo, tutto può cambiare perché il calcio gira veloce, ma se quello che si legge è vero, Conte andrà in una società in cui ci sarà un progetto in cui si lotti per vincere.