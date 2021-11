Padovan: “Sassuolo, con l’Inter spada di Damocle Pairetto. Handanovic andava espulso”

Dopo la gara dei neroverdi contro il Milan, il giornalista ha ricordato che nella partita contro l'Inter c'era stato, secondo lui, un errore arbitrale

È appena finita la gara del Meazza quando a Skysport, in studio, si commenta il risultato della gara tra Milan e Sassuolo. Hanno vinto i neroverdi a San Siro: 3 a 1 e questa vittoria permette all'Inter di avvicinarsi alla testa della classifica: il meno un punto dai rossoneri ora è reale, non più potenziale, rispetto a ieri sera quando è arrivata la vittoria nerazzurra sul Venezia.

Giancarlo Padovan ha commentato così l'impresa domenicale della squadra di Dionisi: «Il Sassuolo ha vinto contro Juve e Milan e a Roma meritava di vincere. Resta una grande spada di Damocle sull'arbitro Pairetto nella gara contro l'Inter: 1-0 per i neroverdi, uscita scriteriata di Handanovic che abbatte Defrel. Lì era espulsione e punizione, era il finale di primo tempo e il Sassuolo era in vantaggio di un gol e sarebbe stato con un uomo in più, secondo giustizia».