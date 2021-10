Casarin: “Sassuolo-Inter, Handanovic andava espulso. Efficace tentativo…”

L'ex arbitro torna sulla direzione arbitrale di Pairetto in Sassuolo-Inter e in particolare sul contatto Handanovic-Defrel

Dalle colonne del Corriere della Sera, Paolo Casarin torna sulla direzione arbitrale di Pairetto in Sassuolo-Inter. Secondo l'ex arbitro, Samir Handanovic andava espulso per quel contatto con Defrel. "Il portiere esce dall’area e vuole ostacolare l’attaccante che cadendo non potrà recuperare la palla. Nessun grave fallo, solo un efficace tentativo «professionale»".