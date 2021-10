Sassuolo-Inter, moviola. Marelli: “Giusto non dare rosso per Handanovic, ecco perché”

L'esperto di DAZN ha commentato l'ultima azione del primo tempo: quella che ha visto coinvolto il portiere interista

Luca Marelli, al commento tecnico arbitrale per Sassuolo-Inter, in onda su Dazn ha parlato dell'ultimo episodio del primo tempo. Quello che ha visto Handanovicuscire per salvare su Defrel involato verso la porta dopo un errore di De Vrij. L'arbitro non ha fischiato il fallo al portiere nerazzurro, il punteggio alla fine della prima frazione era sull'1-0 per la formazione di casa. Dal canale streaming è arrivato il commento dell'esperto sull'episodio.