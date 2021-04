Pagamenti Juve, Zazzaroni furioso con un tifoso: “Lo vedi che sei un coglione?”

La risposta piccata del direttore del Corriere dello Sport ad un tifoso durante Deejay Football Club

Saldate tutte le pendenze da parte dell'Inter entro la celeberrima data del 31 marzo: il club nerazzurro, nonostante diversi dubbi da parte del mondo calcistico, ha pagato tutto ciò che doveva pagare e promesso l'impegno economico fino a fine stagione. E' di questa mattina la notizia di una situazione similare, stavolta in casa Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il club bianconero potrebbe chiedere ai giocatori di rinviare il pagamento degli stipendi di marzo, aprile, maggio e giugno al prossimo esercizio. In merito un tifoso ha scritto ad Ivan Zazzaroni di documentare il tutto, ma il direttore del quotidiano ha risposto piccatamente: "Infatti l'abbiamo pubblicato solo noi, l'ha scritto solo il Corriere dello Sport. Vedi che sei un coglione? Non è possibile", per poi scusarsi della parolaccia.