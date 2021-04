Repubblica: “Juve, clima pesantissimo. Situazione in ebollizione: rapporti freddi tra…”

Il quotidiano dipinge il quadro attuale in casa bianconera dopo la notizia della festa organizzata da Dybala, Arthur e McKennie

E' ancora sotto i riflettori la bravata di Dybala, McKennie e Arthur , che sono stati esclusi dai convocati per il derby dopo la festa organizzata qualche giorno fa. Repubblica, nella sua edizione odierna, dipinge il quadro attuale in casa Juventus, con una situazione, a detta del quotidiano, tutt'altro che idilliaca: " Il clima alla Juve è molto pesante. E questa improvvisa svolta autoritaria ha sconcertato lo spogliatoio, visto che da tre anni (al contrario di prima: i puniti celebri Bonucci, Vidal, Pogba e Caceres lo testimoniano) atteggiamenti e comportamenti non corretti non hanno mai avuto conseguenze, forse per il fatto che il più delle volte il protagonista è stato Ronaldo.

La situazione interna è segnalata in ebollizione, i rapporti tra la squadra e Pirlo sono freddi, così come tra squadra e società. E a sovrastare il tutto c’è un’aria di sospensione generale, di immobile incertezza, che non aiuta. Si pensava che entro Pasqua sarebbe arrivata la conferma o meno dello staff dirigenziale (da Paratici in giù, hanno tutti il contratto in scadenza) e invece il futuro resta incerto. Come se davvero tutto, e a ogni livello, dipendesse da questo scorcio di stagione. Pirlo è stato confermato ufficialmente da Nedved, cui bisogna credere, ma l’allenatore stesso ha ammesso che «se perdi dieci partite è giusto che tu vada a casa». L’unica cosa certa è che la società è in difficoltà finanziarie, tant’è che vorrebbe spostare quattro mensilità di stipendi sul prossimo esercizio".