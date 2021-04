Zazzaroni: “Inter, nostre notizie mai smentite. Mia frase a Marotta? Sapevo che…”

Lo sfogo del direttore del Corriere dello Sport a Radio Deejay: "La gente è così, scrivi le notizie e non va bene: se lecchi il culo va che è una meraviglia"

Intervenuto sulle frequenze di Radio Deejay, durante il programma Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si è sfogato così contro chi l'ha criticato sui social dopo le ultime notizie pubblicate sul suo quotidiano: "Aspettavo Marotta al 31 marzo? Certo che lo aspettavo, infatti ha pagato. Io non ho mai detto che non avrebbero pagato, anche perché se non l'avessero fatto non gli avrebbero dato la licenza. La gente è così, scrivi le notizie e non va bene: se lecchi il culo va che è una meraviglia.