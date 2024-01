Paganin: “Fiorentina? Con l’Inter sarà davvero importante nel percorso di crescita”

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Massimo Paganin, ex calciatore, ha parlato così del momento della Fiorentina in vista della partita di domenica con l'Inter: “La Fiorentina è tanto tempo che è lì. È arrivata a disputare delle finali, poteva giocare molto meglio col Napoli ma fa parte del percorso di crescita con giocatori giovani e che affrontano per la prima volta competizioni contro avversari che le hanno già fatte. Domenica sarà un match davvero importante nel percorso di crescita della squadra. Ma la stagione va valutata a lungo andare: finora è buona, poteva dare di più in Supercoppa ma fa parte del percorso”.