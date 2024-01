Intervistato da Notizie.com, Antonio Paganin ha parlato della lotta scudetto tra Inter e Juve. L'ex giocatore ha detto la sua anche sulla crescita di Simone Inzaghi. "La mia non era una critica, ma una considerazione. A fine campionato sono arrivate 13 sconfitte, non hanno permesso all’Inter di rimanere agganciata al Napoli in classifica. Qualcosa mancava. E poi il percorso in Champions non si era ancora delineato".