Vidal: “Sanchez, vattene dall’Inter. Inzaghi non lo vuole, come fa a giocare Mkhitaryan? Che rabbia”

Da quando è tornato all'Inter, Alexis Sanchez è sceso in campo in 14 occasioni giocando appena 473'. Dopo una buona stagione in Francia, il cileno sta riscontrando non poche difficoltà in nerazzurro, complice anche qualche infortunio. Attraverso il suo canale Twitch, l'ex Inter Arturo Vidal lancia un appello al suo connazionale. "Alexis, se mi stai ascoltando per favore vattene dall'Inter. Non sarebbe mai dovuto tornare all'Inter, gliel'ho pure detto. Doveva andare in un club dove potesse divertirsi a giocare, dove essere amato dalla gente ma lui è un testardo".