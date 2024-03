Paganin: “Difficile fare la partita a Madrid, Inter come City lo scorso ma meno cinica”

"E' difficile fare un appunto su una partita come quella di ieri sera. Lo scorso anno una partita simile l'ha fatta il City rischiando a Madrid. E' molto difficile andrà là e fare la partita. Se si vuole fare un appunto, serviva un pizzico di coraggio in più, ma è facile parlare dall'esterno e poi è stato bravo anche l'avversario. Per me non è stata presuntuosa l'Inter, serviva un po' di cinismo perché le occasioni le hai avute. Diamo però i meriti agli avversari".