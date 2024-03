" F ederico Dimarco ha fatto tredici. Come i suoi gol in carriera con la maglia dell’Inter, anche se il primo in Champions l’ha siglato proprio ieri sera a Madrid: l’illusione di trascinare i nerazzurri ai quarti, poi vanificata dalla rimonta spagnola e dagli errori dal dischetto, una lotteria che ha seguito dalla panchina. A botta sicura, con il destro, dopo aver tagliato in due il campo verso l’area di rigore per farsi trovare pronto sull’assist di Barella". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus su Federico Dimarco, che aveva illuso l'Inter con il suo bellissimo gol al 33' ieri sera. Confermando il suo ottimo momento, anche a livello internazionale: "Che il suo intento fosse quello di sbloccarsi in Europa, l’aveva ricordato anche in conferenza alla vigilia e poi sul campo è passato ai fatti, completando un altro step verso l’alto dopo la cavalcata dell’anno scorso che l’aveva visto finire nella top undici dell’ultima Champions.

L’esterno mancino sta continuando a crescere, la prestazione di ieri sera l’ha certificato per l’ennesima volta, e oltre alla corsa sulla fascia sta risultando sempre più decisivo in zona offensiva, come dimostrato anche dal bottino di 4 gol e 6 assist accumulato fin qui in campionato. Un Dimarco mai visto, che la cavalcata in Serie A dei nerazzurri ha esaltato ancor di più a colpi di discese a tutto gas, stoccate e cross indovinati. Di certo la perla in casa del Cholo ha un sapore speciale. È arrivata in una serata sofferta, piena di emozioni, in cui Dimarco ha dovuto fronteggiare un cliente rognoso come Molina sulla sua corsia e in più occasioni ha dovuto guardarsi alle spalle per dare manforte a Bastoni. Prima che si accendesse la spia rossa in termini di energie, Inzaghi l’ha richiamato in panchina per inserire Bisseck e soltanto tre minuti dopo la sua uscita dal campo l’Atletico si è portato in vantaggio, ritrovando vigore ed energie per approdare ai supplementari.