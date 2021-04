Paganin: “Ci si aspetta che l’Inter vinca a tutti i costi. Segnale di Conte chiaro”

Focus sulla partita in programma stasera tra Spezia e Inter. Paganin ha dedicato un approfondimento a Christian Eriksen, elogiando la sua grande professionalità.

Massimo Paganin ha analizzato la sfida in programma tra Spezia e Inter: "E' una partita difficile, ci si aspetta che l'Inter debba vincere a tutti i costi. Lo Spezia non è nel momento migliore ma è la rivelazione tra le neopromosse. Ha messo in grande difficoltà le avversarie soprattutto in casa, anche senza pubblico. Conte ha dato un segnale chiaro, in questo momento vuole portare a casa i punti che servono ad avvicinarsi il prima possibile a quello che è l'obiettivo finale".