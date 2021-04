Sensi: “Obiettivo troppo grande per pensare alla stanchezza: siamo…”

Le parole del giocatore nerazzurro hanno sottolineato l'importanza dell'obiettivo che ha l'Inter. A partire dai punti da conquistare stasera.

Le parole di Stefano Sensi a Inter TV prima della sfida contro lo Spezia: "Mi aspetto una gara tosta, difficile. Lo Spezia è una buona squadra, giocano bene. Però noi abbiamo un obiettivo troppo importante da raggiungere anche se abbiamo avuto pochi giorni (per prepararci), cercheremo di fare una grande prestazione. Lo Spezia gioca molto bene, concede anche alcune cose e noi dovremo essere bravi a sfruttare le loro debolezze".

"Noi siamo una squadra forte, sappiamo quali sono le nostre armi e cercheremo di sfruttarle al meglio. Ci può essere stanchezza ma noi abbiamo un obiettivo troppo grande da raggiungere per far sì che questo sia una distrazione per noi".